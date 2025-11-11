Украинский депутат признал потерю Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют Красноармейск (украинское название — Покровск), поскольку российская армия прорвалась в город и смогла наладить логистические маршруты. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Мы теряем Покровск. Русские прорвались в город», — заявил он.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у Украины есть «план B» и «план C» в окруженном армией России Красноармейске.

При этом командир одного из подразделений украинской армии поделился информацией о потерях среди личного состава. По словам офицера, за последние семь месяцев через его подразделение прошло приблизительно две тысячи военнослужащих. При этом около 75% из них уничтожены.

11 ноября сообщалось, что в интернете активно распространяется видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

Ранее главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске.