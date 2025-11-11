На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский депутат признал потерю Красноармейска

Нардеп Гончаренко: Украина теряет Красноармейск, армия России прорвалась в город
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют Красноармейск (украинское название — Покровск), поскольку российская армия прорвалась в город и смогла наладить логистические маршруты. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Мы теряем Покровск. Русские прорвались в город», — заявил он.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у Украины есть «план B» и «план C» в окруженном армией России Красноармейске.

При этом командир одного из подразделений украинской армии поделился информацией о потерях среди личного состава. По словам офицера, за последние семь месяцев через его подразделение прошло приблизительно две тысячи военнослужащих. При этом около 75% из них уничтожены.

11 ноября сообщалось, что в интернете активно распространяется видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

Ранее главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами