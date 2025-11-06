Бойцы группировки «Запад» в течение пяти дней намерены взять под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал на опубликованном Минобороны РФ видео командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным «Ловец».

Он подчеркнул, что ВСУ по-прежнему пытаются оказывать сопротивление.

«Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним», — уточнил «Ловец».

По словам военного, за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода. На данном участке, в восточной части города, осталось взять под контроль менее 50 строений.

6 ноября в оборонном ведомстве рассказали о крупных потерях ВСУ вблизи Купянска. По данным Минобороны, были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Кремле обвинили Украину в сокрытии истинного состояния ВСУ в Красноармейске.