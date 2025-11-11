На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, чем бы обернулась попытка посадить угнанный истребитель Миг-31

Летчик Грибов: попытка посадить угнанный МиГ-31 обернулась бы катастрофой
true
true
true

Заслуженный военный летчик РФ Андрей Грибов заявил на видео, опубликованном Федеральной службой безопасности (ФСБ), что попытка штурмана посадить угнанный истребитель МиГ-31 в случае ликвидации пилота обернулась бы катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грибова, истребитель МиГ-31 является двухместным. Летчик управляет им в первой кабине, а штурман в случае потери пилотом сознания «может вывести самолет в зону для катапультирования» и привести систему в действие.

«Выполнение посадки из задней кабины руководством летной эксплуатации не предусмотрено, поэтому при возникшей ситуации штурман, чтобы спасти жизни членов экипажа, должен привести систему катапультирования в действие. Посадка невозможна», — отметил летчик.

До этого депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины не смогло провести операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», потому что ФСБ РФ четко отработала контрразведывательную комбинацию.

11 ноября ФСБ РФ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, которую, по данным ведомства, курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами. По данным ведомства, летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран.

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами