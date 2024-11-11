Стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины

Российские военные с помощью «оперативной игры» с украинской разведкой смогли определить расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и систем ПВО. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

По его словам для операции был задействован российский летчик, которого украинская сторона пыталась переманить на свою сторону. С помощью Telegram-каналов ВСУ предлагали ему угнать вертолет радиоэлектронной борьбы за $700-800 тыс. с последующим вывозом его семьи в Европу. После поступившего предложения летчик связался с контрразведкой и начал «оперативную игру» от своего имени.

По словам летчика, операция требовала много времени, чтобы убедить украинскую сторону в якобы сотрудничестве. Дандыкин добавил, что подобные случаи успешной работы российской разведки происходили ранее.

«В данном случае удалось нанести удары по аэродрому, который планировали использовать для угона вертолета, а также по системам ПВО, которые должны были прикрывать угонщика и обеспечивать ему безопасную зону», — рассказал военный эксперт.

11 ноября стало известно, что ФСБ России вскрыта и пресечена операция главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Что предлагали летчику за угон боевой машины, как удалось предотвратить планы ВСУ, что за вертолет пытались угнать — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.