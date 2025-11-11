Стало известно, что украинская разведка пообещала угонщику российского истребителя

ФСБ: за попытку угона МиГ-31 летчику предлагали $3 млн и гражданство

Летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона российского истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве не уточнили, о каком гражданстве идет речь.

Утром 11 ноября Федеральная служба безопасности объявила о срыве операции украинской военной разведки, которую, по данным ведомства, курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами.

Как установили спецслужбы, разведка Украины пыталась привлечь российских летчиков, предлагая им до $3 млн за угон сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31, способного нести гиперзвуковую ракету «Кинжал». По замыслу организаторов, самолет должен был перелететь в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его планировали сбить силы противовоздушной обороны.

ФСБ отметила, что предпринятые меры позволили предотвратить провокацию и сорвать планы украинской и британской разведок.

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.