В Госдуме похвалили летчика МиГ-31, не поддавшегося на уловку Украины

Депутат Колесник: ФСБ и летчик сработали очень четко, предотвратив угон МиГ-31
РИА «Новости»

Главное управление разведки (ГУР) Украины не смогло провести операцию по угону российского самолета-истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», потому что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ четко отработала контрразведывательную комбинацию. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Парламентарий обратил внимание на то, что летчик не поддался провокации, а также на слаженную работу силовиков. Депутат отметил, что имена тех, кто участвовал в операции по срыву плана ГУР, вряд ли будут разглашаться.

11 ноября ФСБ РФ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, которую, по данным ведомства, курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами. По данным ведомства, летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран.

Ранее попытку угона российского истребителя объяснили подготовкой НАТО к войне.

