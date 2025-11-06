Российские силы отразили атаки ВСУ, пытавшихся деблокировать сослуживцев под Харьковом

Российские войска отразили три атаки ВСУ , пытавшихся деблокировать окруженные украинския формирования в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские военнослужащие взяли под контроль более 70% территории Волчанска в Харьковской области. По его словам, в боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Север». Герасимов подчеркнул, что российские силы продвинулись в южной части Волчанска.

Позднее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ рискуют в ближайшее время потерять контроль над Волчанском, из-за чего украинские войска столкнутся с «очень большими проблемами» под Харьковом. По его оценке, для ВСУ обстановка становится все более и более угрожающей в районах Гуляйполя, Константиновки, Северска и Лимана.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об огромных потерях ВСУ у Волчанска.