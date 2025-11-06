На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские силы отразили атаки ВСУ, пытавшихся деблокировать сослуживцев под Харьковом

МО: ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Харьковской области
true
true
true
close
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские войска отразили три атаки ВСУ , пытавшихся деблокировать окруженные украинския формирования в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские военнослужащие взяли под контроль более 70% территории Волчанска в Харьковской области. По его словам, в боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Север». Герасимов подчеркнул, что российские силы продвинулись в южной части Волчанска.

Позднее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ рискуют в ближайшее время потерять контроль над Волчанском, из-за чего украинские войска столкнутся с «очень большими проблемами» под Харьковом. По его оценке, для ВСУ обстановка становится все более и более угрожающей в районах Гуляйполя, Константиновки, Северска и Лимана.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об огромных потерях ВСУ у Волчанска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами