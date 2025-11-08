Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным «Лаврик» заявил РИА Новости, что российские войска продвигаются вперед в Купянске.

«Продвигаемся вперед, настроение боевое», — сказал он.

До этого командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» заявил, что зачистка Купянска от ВСУ проводится уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. Уточняется, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

Life со ссылкой на SHOT сообщил, что украинской стороне больше некого отправлять в Купянск. По информации канала, в последнем переброшенном отряде было лишь семь женщин — операторов БПЛА, которые оттуда сбежали.

Ранее войска РФ пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.