На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, что «Орешник» будет передвигаться по территории Белоруссии

Лукашенко: комплекс «Орешник» будет передвигаться по территории Белоруссии
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Орешник», который в декабре заступит на боевое дежурство, будет передвигаться по территории Белоруссии. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар», — сказал он.

В декабре 2024 года Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики новейших образцов российского вооружения, в том числе и ракетного комплекса «Орешник».

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в ходе которых отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник».

Ранее Лукашенко напомнил, что «Орешник» — страшное оружие, которым можно «бахнуть».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами