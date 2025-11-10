Лукашенко рассказал, что «Орешник» будет передвигаться по территории Белоруссии

Российский ракетный комплекс «Орешник», который в декабре заступит на боевое дежурство, будет передвигаться по территории Белоруссии. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар», — сказал он.

В декабре 2024 года Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики новейших образцов российского вооружения, в том числе и ракетного комплекса «Орешник».

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в ходе которых отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник».

Ранее Лукашенко напомнил, что «Орешник» — страшное оружие, которым можно «бахнуть».