Лукашенко подтвердил размещение «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко подтвердил, что комплекс «Орешник» разместят в Белоруссии к концу года

К концу 2025 года на территории Белоруссии будет размещен российский ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает близкий к пресс-службе администрации главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы с (президентом России Владимиром) Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции «Орешника» будут в Беларуси. Работу «Орешника» вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал политик, выступая на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.

6 декабря 2024 года Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер подчеркнул, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.