На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР заявил о почти критической ситуации на Украине

Пушилин: ситуация на Украине близка к критической на фоне проблем с энергетикой
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ситуация на территории Украины приблизилась к критической на фоне проблем с энергетикой. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Несмотря на то, что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, тем не менее, враг пытается еще доставить определенные неудобства жителям Донбасса», — сказал он.

В свою очередь, Вооруженные силы России планомерно выполняют поставленные задачи, подчеркнул Пушилин.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения.

До этого украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук рассказал, что перегрузка энергосистемы на Украине зимой может оставить бытовых потребителей без электричества на 20 часов в сутки. По его словам, 20 часов без электроснабжения — это не фантазии, а реалии жизни. Эксперт добавил, что даже в случае оптимистического сценария электроснабжения в украинских городах может не быть до 12 часов в сутки.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами