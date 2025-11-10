Пушилин: ситуация на Украине близка к критической на фоне проблем с энергетикой

Ситуация на территории Украины приблизилась к критической на фоне проблем с энергетикой. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Несмотря на то, что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, тем не менее, враг пытается еще доставить определенные неудобства жителям Донбасса», — сказал он.

В свою очередь, Вооруженные силы России планомерно выполняют поставленные задачи, подчеркнул Пушилин.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения.

До этого украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук рассказал, что перегрузка энергосистемы на Украине зимой может оставить бытовых потребителей без электричества на 20 часов в сутки. По его словам, 20 часов без электроснабжения — это не фантазии, а реалии жизни. Эксперт добавил, что даже в случае оптимистического сценария электроснабжения в украинских городах может не быть до 12 часов в сутки.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.