ТАСС: ВС РФ взяли под контроль территорию хлебобулочного комбината в Купянске

Вооруженные силы России полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным «Ловец», передает ТАСС.

По его словам, российские военнослужащие в течение суток значительно продвинулись по улице Дзержинского, взяв под контроль семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали как укрепленный район.

8 ноября командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным «Лаврик» заявил, что российские войска продвигаются вперед в Купянске.

6 ноября сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска. Уточнялось, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

Ранее войска РФ пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.