Названы возможные сроки взятия ВС России Красноармейска

Эксперт Дандыкин: ВС РФ могут взять Красноармейск в течение двух недель
Станислав Красильников/РИА Новости

Армия России может взять под контроль город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республики (ДНР) в течение двух недель. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, если военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сдаются, то «сотнями» уничтожаются в Красноармейске, Димитрове (украинское название — Мирноград) и Купянске.

«Еще неделя таких боев — и некого будет в плен брать, потому что прорваться они не могут», — сказал специалист, говоря о положении украинских войск в Красноармейске.

Он считает, что «эта агония продлится максимум пару недель».

9 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться и выйти на севере Красноармейска (Покровска). По его словам, город практически и физически окружен.

Также глава республики заявил, что бойцы ВС РФ приступили к зачистке центрального района Красноармейска от ВСУ.

Ранее военный эксперт заявил о неизбежности освобождения Красноармейска.

