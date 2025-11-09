На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о повреждении первой в стране крупной ТЭС на биомассе

Сlear Energy: первая на Украине ТЭС на биомассе повреждена в ночь на 9 ноября
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Первая на Украине крупная теплоэлектростанция (ТЭС), работающая на биомассе, получила повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) соучредитель энергооператора Clear Energy Андрей Гриненко.

По его словам, эта ТЭС была построена в 2016 году. Местоположение и мощность станции он не раскрыл. Вместо этого чиновник приложил фотографии объекта, на которых видно, что он серьезно поврежден.

Clear Energy занимается строительством и эксплуатацией объектов альтернативной энергетики на Украине — био-ТЭС, ветряных и солнечных электростанций.

8 ноября в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Специалисты призвали граждан разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

Как утверждает «Центрэнерго», после обстрелов 8 ноября все государственные ТЭС Украины были остановлены.

По словам военкора Коца, во время ночных атак ВС РФ под ударом оказалась почти вся территория левобережной Украины. Тем не менее сообщения о прекращении работы всех государственных ТЭЦ Украины он назвал не заслуживающими доверия.

Ранее в Раде напомнили об обещании Зеленского устроить блэкаут в Москве.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами