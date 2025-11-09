В Раде напомнили об обещании Зеленского устроить блэкаут в Москве

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский обещал блэкаут в Москве, а не в Киеве

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук напомнил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский обещал устроить блэкаут в Москве.

«7 сентября Зеленский пообещал блэкаут в столице России. Киев уже столица России, получается?» — написал парламентарий.

Накануне национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Специалисты призвали разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса.

Ранее командующий дронами ВСУ пригрозил России блэкаутами.