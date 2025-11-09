На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков оценил создателей «Буревестника» и «Посейдона»

Песков назвал прорывными новые российские системы «Буревестник» и «Посейдон»
Министерство обороны РФ

Российский подводный аппарат «Посейдон» и стратегическая крылатая ракета «Буревестник» являются прорывными технологиями, которых нет нигде в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе »Москва. Кремль. Путин», передают «Вести».

Песков присутствовал на церемонии награждения создателей «Посейдона» и «Буревестника» в Большом Кремлевском дворце и рассказал журналисту Павлу Зарубину, что подобные технологии могут появиться «каким-то образом» и у других стран, но это произойдет нескоро.

«Требуются большие коллективы целеустремленных, талантливых, одаренных людей, которые способны создавать такие технологии прорывные», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин вручил награды разработчикам новейших российских систем вооружения в День народного единства.

29 октября глава государства рассказал, что накануне были проведены испытания безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что «Посейдон» намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», а также у него нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

До этого, 26 октября, Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», оснащенной ядерной силовой установкой.

Ранее сообщалось, что «Буревестник» встревожил британские власти.

