В Британии встревожились из-за российской ракеты «Буревестник»

Express: Лондон считает угрозой для Британии ракету «Буревестник»
true
true
true
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британские власти встревожились после слов президента РФ Владимира Путина об окончании испытаний ракеты «Буревестник». Об этом сообщает газета Express.

«Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что «Буревестник» называют непобедимым, так как траекторию полета ракеты отследить почти невозможно.

26 октября Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», оснащенной ядерной силовой установкой.

Герасимов доложил, что ракета совершила полет протяженностью 14 тысяч километров и оставалась в воздухе на протяжении 15 часов, продемонстрировав способность преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.

По итогам доклада Владимир Путин распорядился начать подготовку к принятию этого комплекса на вооружение российской армии.

Ранее Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия донесла до США информацию об испытаниях ракеты «Буревестник».

