Губернатор рассказал о повреждениях на вологодской подстанции после атаки БПЛА

Подстанция «Белозерская» не была разрушена при атаке БПЛА на Вологодскую область. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, «минимальные повреждения» подстанции не отразились на электроснабжении жителей области и соседних регионов. На месте продолжают работу сотрудники оперативных служб.

Утром в Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Вологодской областью восемь дронов. Вскоре власти региона сообщили, что на «Белозерской» было зафиксировано три попадания.

На предприятии в момент прилета находились восемь человек: оперативный персонал, охранники и представители подрядной организации. На подстанции произошли пять взрывов, однако никто не пострадал.

