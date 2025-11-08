На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал о повреждениях на вологодской подстанции после атаки БПЛА

Вологодская подстанция получила минимальные повреждения при атаке дронов
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Подстанция «Белозерская» не была разрушена при атаке БПЛА на Вологодскую область. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, «минимальные повреждения» подстанции не отразились на электроснабжении жителей области и соседних регионов. На месте продолжают работу сотрудники оперативных служб.

Утром в Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Вологодской областью восемь дронов. Вскоре власти региона сообщили, что на «Белозерской» было зафиксировано три попадания.

На предприятии в момент прилета находились восемь человек: оперативный персонал, охранники и представители подрядной организации. На подстанции произошли пять взрывов, однако никто не пострадал.

Ранее ВСУ больше недели совершали атаки на плотину Белгородского водохранилища.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами