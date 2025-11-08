Власти сообщили о взрывах в Вологодской области после прилетов беспилотников

Пять взрывов от прилетов БПЛА произошло на подстанции «Белозерская» под Вологдой

Пять взрывов от прилетов украинских беспилотных летательных аппаратов зафиксировали на подстанции «Белозерская» в Вологодской области, но это не повлияло на электроснабжение потребителей. Об этом губернатор региона Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Филимонов написал, что подстанцию атаковали украинские беспилотники.

Отмечается, что причиненные подстанции повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов.

По предварительным данным, на предприятии на момент прилета находились восемь человек: оперативный персонал, сотрудники охраны и представители подрядной организации.

Утром 8 ноября в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России.

За ночь силы ПВО уничтожили 79 БПЛА, в том числе 8 над Волгоградской областью.

Ранее губернатор сообщил о пострадавших в результате атаки дронов на Саратов.