Беспилотники атаковали электроподстанцию в Вологодской области

Филимонов: дроны ВСУ атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области. Об этом с своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«По предварительным данным, три попадания в ПС 750 кВ «Белозерская»», — уточнил чиновник.

По словам Филимонова, энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме, масштаб повреждений уточняется. По предварительной информации, пострадавших в результате налета нет.

Утром 8 ноября в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России. По данным оборонного ведомства, по одному дрону сбили над территориями Московского региона, а также Калужской и Смоленской областей.

За ночь силы ПВО уничтожили 79 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью (36), над Брянской областью уничтожили 10 БПЛА, над Курской — 9, над Волгоградской — 8, над Белгородской ликвидировали пять беспилотников. Помимо этого, атаки были отражены над Крымом, Саратовской, Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Ранее губернатор сообщил о пострадавших в результате атаки дронов на Саратов.

