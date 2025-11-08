Силы ПВО отразили атаку трех украинских беспилотников на регионы России

Минобороны: силы ПВО за два часа сбили три дрона ВСУ над тремя регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, по одному дрону сбили над территориями Московского региона, а также Калужской и Смоленской областей.

До этого в МО сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 79 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью (36), над Брянской областью уничтожили 10 БПЛА, над Курской — 9, над Волгоградской — 8, над Белгородской ликвидировали пять беспилотников. Помимо этого, атаки были отражены над Крымом, Саратовской, Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки на Курск обломки дронов повредили частные дома в Железнодорожном административном округе.

Ранее в Курской области из-за украинского дрона пострадал ребенок.