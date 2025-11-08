В НАТО высказались о ядерном потенциале альянса

НАТО будет сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью газете Welt am Sonntag.

«Важно, чтобы мы больше говорили с нашими обществами о ядерном сдерживании, чтобы они понимали, как оно способствует нашей общей безопасности», — сказал он.

По мнению генсека НАТО, Россия использует «опасную и безрассудную ядерную риторику».

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав».

5 ноября президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он поручил министерству обороны и другим ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

6 ноября в ходе встречи с президентом Румынии Никушором Даном генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не стоит обращать внимание на заявления Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

