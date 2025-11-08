На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор сообщил о пострадавших в результате атаки дронов на Саратов

Бусаргин: в Саратове два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА
Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Саратов. Пострадавшие с травмами средней тяжести помещены в медицинские учреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Кроме того, в результате налета один многоквартирный жилой дом получил повреждения — в нескольких квартирах выбиты стекла, также обломки беспилотника повредили несколько припаркованных машин, уточнил губернатор.

По словам Бусаргина, специалисты начали обход домов, чтобы оценить степень нанесенного ущерба. Помимо этого, в ближайшее время планируется провести встречу с жителями и организовать оперштаба, куда горожане смогут обратиться по всем вопросам, подчеркнул он.

Утром 8 ноября в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 79 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего дронов ВСУ уничтожили над Ростовской областью — 36, над Брянской — 10 беспилотников самолетного типа, над Курской — 9, над Волгоградской — 8, над Белгородской — 5, над Республикой Крым — 5, над Саратовской — 3, над Воронежской — 1, над Смоленской — 1 и над Орловской — 1.

Ранее сообщалось, что замглавы белгородского села ранена в результате атаки дрона ВСУ.

Атаки БПЛА на Россию
