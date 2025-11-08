На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За ночь над Россией сбили почти 80 украинских дронов

МО РФ: за ночь над регионами России сбили 79 БПЛА ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 79 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«36 — над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Брянской области, девять — над территорией Курской области, восемь — над территорией Волгоградской области, пять — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Республики Крым, три — над территорией Саратовской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Смоленской области, один — над территорией Орловской области», — сказали там.

Новость дополняется

Атаки БПЛА на Россию
