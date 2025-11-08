Подпольщик Лебедев: удар нанесен по наемникам и бойцам ВСУ в Сумской области

Удар нанесен в направлении места размещения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и латиноамериканских наемников в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет пришел по зданию в селе Жолдаки в Конотопском районе.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в зоне спецоперации против ВСУ сражаются по меньшей мере 1436 граждан из 36 стран Африки.

До этого газета немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск.

В сентябре в российских силовых структурах отмечали, что на стороне ВСУ воюют более 20 тысяч наемников из разных стран. Источник добавил, что поток иностранных наемников в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. Отмечается, что выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины. Таким образом они стремятся перезагрузить свою военную карьеру.

Ранее сообщалось, что суд вынесет приговор гражданину Вьетнама, воевавшему на стороне ВСУ.