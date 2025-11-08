На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ нанесли удар по латиноамериканским наемникам в Сумской области

Подпольщик Лебедев: удар нанесен по наемникам и бойцам ВСУ в Сумской области
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удар нанесен в направлении места размещения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и латиноамериканских наемников в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет пришел по зданию в селе Жолдаки в Конотопском районе.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в зоне спецоперации против ВСУ сражаются по меньшей мере 1436 граждан из 36 стран Африки.

До этого газета немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск.

В сентябре в российских силовых структурах отмечали, что на стороне ВСУ воюют более 20 тысяч наемников из разных стран. Источник добавил, что поток иностранных наемников в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. Отмечается, что выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины. Таким образом они стремятся перезагрузить свою военную карьеру.

Ранее сообщалось, что суд вынесет приговор гражданину Вьетнама, воевавшему на стороне ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами