Суд вынесет приговор гражданину Вьетнама, воевавшему за ВСУ

Гражданин Вьетнама и Чехии Минь Хоанг Тран, воевавший на стороне Киева, предстанет перед судом в ЛНР за наемничество. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Минь Хоанг Тран обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый прибыл на Украину, где был обеспечен оружием. Он прошел подготовку, после чего стала принимать участия в боевых действия на территории ДНР. Наемник получил вознаграждение в размере от 20 тыс. до 250 тыс. украинских гривен в месяц.

До этого жителя Калининграда приговорили к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористической организации. Суд установил, что зимой 2024 года фигурант осознанно переводил деньги участникам террористической организации. Отмечается, что с сентября 2022 года по февраль 2024 года он также финансировал формированиям ВСУ.

Ранее в Москве арестовали мужчину за перевод денег ВСУ.