Стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном украинской стороне Херсоне прозвучали взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

В Херсоне слышны взрывы», — говорится в материале.

6 ноября в Херсоне взрывы произошли несколько раз за день. О воздушной тревоге тогда не объявляли. Однако она звучала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях республики.

В этот же день пресс-служба министерства энергетики Украины рассказала, что в результате взрывов остались без электроснабжения восемь угольных шахт в Днепропетровской области. Однако в ведомстве не уточнили, в каком районе они располагаются.

3 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил о взрывах в Житомирской области в центре Украины. По его словам, они произошли в темное время суток. Лебедев предположил, что целью ударов могли стать авиабаза, а также объекты хранения техники.

Ранее в украинском Павлограде после взрывов загорелось предприятие.