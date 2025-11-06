На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсоне произошли новые взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли новые взрывы
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне в четвертый раз за день. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Воздушная тревога в населенном пункте не объявлена. При этом в настоящее время она действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях республики.

6 ноября пресс-служба министерства энергетики Украины рассказала, что в результате взрывов остались без электроснабжения восемь угольных шахт в Днепропетровской области. Однако в ведомстве не уточнили, в каком районе они располагаются.

3 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил о взрывах в Житомирской области в центре Украины. По его словам, они произошли в темное время суток. Лебедев предположил, что целью ударов могли стать авиабаза, а также объекты хранения техники.

Ранее в украинском Павлограде после взрывов загорелось предприятие.

