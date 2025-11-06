На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине обесточены ряд угольных шахт после взрывов

В Днепропетровской области обесточены восемь угольных шахт после взрывов
Shutterstock

В результате взрывов остались без электроснабжения восемь угольных шахт в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба министерства энергетики страны.

В ведомстве не уточнили, в каком районе располагаются шахты.

Незадолго до этого стало известно, что город Павлоград и ряд населенных пунктов в Днепропетровской области оказались полностью обесточены. Отключение электроэнергии произошло на фоне сообщений украинских СМИ о взрыве в Павлограде, поступивших ранее в четверг.

Днем 6 ноября украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Днепропетровской области повреждена инфраструктура.

По информации журналистов, в течение дня временно не будут курсировать несколько пригородных поездов в направлении Днепропетровск — Каменское и обратно. Помимо этого, будет ограничено движение других подвижных составов.

Исполняющий обязанности главы военной администрации региона Владислав Гайваненко в своем Telegram-канале заявил, что в городе Каменское было повреждено транспортное предприятие и задета линия электропередачи.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.

