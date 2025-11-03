В подполье заявили о взрывах на авиабазе и заводе БТР в Житомирской области

Лебедев: взрывы произошли на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром

Взрывы произошли на военной авиабазе и заводе БТР в Житомирской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, взрывы зафиксировали в темное время суток. Лебедев предположил, что целью ударов могли стать авиабаза, а также объекты хранения техники.

«Известно, что взрывы были и недалеко от авиабазы, на заводе БТР, где приводят в боевое состояние технику НАТО, которую сняли с консервации и пригнали на Украину», — добавил координатор подполья.

Как сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне», российские истребители МиГ-31 в ночь на 3 ноября нанесли удары по аэродрому Озерное в Житомирской области Украины. При выполнении боевого задания военнослужащие Вооруженных сил РФ применили три ракеты «Кинжал».

2 ноября в Днепропетровской области на востоке Украины загорелось предприятие. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям страны заявила, что объект расположен в Павлограде. Незадолго до этого стало известно, что в населенном пункте произошли несколько взрывов.

Ранее российские войска уничтожили подземные ракетные цеха Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.