Депутат рассказал о последствиях для ВСУ после взятия Успеновки ВС РФ

Депутат Юрченко: взятие Успеновки ухудшает положение ВСУ в Гуляйполе
Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие населенного пункта Успеновка в Запорожской области сильно ухудшает положение группировки Вооруженных сил Украины в Гуляйполе. Об этом заявил депутат заксобрания Сергей Юрченко, пишет ТАСС.

«Наша армия, освободив Успеновку, практически полностью берет в кольцо группировку войск ВСУ, которая удерживает Гуляйполе. Тем самым положение ВСУ в Гуляйполе сильно ухудшается», — сказал он.

Юрченко отметил, что российская армия нарастила темпы наступления на Запорожском направлении.

7 ноября над Успеновкой в Запорожской области водрузили российский триколор. Кадрами взятия населенного пункта поделились в Минобороны РФ.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Красногорское в Запорожской области.

27 октября российское министерство обороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» вынудили ВСУ покинуть три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях. Под контроль ВС РФ перешли Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, Егоровка в Днепропетровской области.

Ранее российские разведчики сообщили о пленении украинского бойца под Красным Лиманом.

