На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Успеновкой в Запорожской области водрузили российский триколор

Российские военнослужащие водрузили над Успеновкой флаг России
true
true
true

Российские военнослужащие водрузили триколор над населенным пунктом Успеновка в Запорожской области, который перешел под контроль ВС России. Соответствующее видео распространило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

На видео продемонстрировано уничтожение позиций и военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте. Также на видеоролике показаны российские военнослужащие, которые держат в руках флаг Российской Федерации.

Утром 7 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Успеновку. В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Красногорское в Запорожской области.

Ранее ВС России взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами