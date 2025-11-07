Над Успеновкой в Запорожской области водрузили российский триколор

Российские военнослужащие водрузили триколор над населенным пунктом Успеновка в Запорожской области, который перешел под контроль ВС России. Соответствующее видео распространило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

На видео продемонстрировано уничтожение позиций и военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте. Также на видеоролике показаны российские военнослужащие, которые держат в руках флаг Российской Федерации.

Утром 7 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Успеновку. В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Красногорское в Запорожской области.

Ранее ВС России взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области.