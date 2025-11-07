На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин провел в Кремле совещание по строительству Вооруженных сил России

Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ
true
true
true

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе официальной резиденции президента уточнили, что во встрече приняли участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник президента Алексей Дюмин.

Незадолго до этого совещание анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

Ранее в Кремле рассказали о перестройке российской экономики под нужды СВО.

