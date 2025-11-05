На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов заявил о регулярных учениях стратегических ядерных сил США

Белоусов: США регулярно проводят учения стратегических ядерных сил
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки регулярно проводят учения стратегических наступательных сил. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в докладе президенту РФ Владимиру Путину на совещании с постоянными членами российского Совета Безопасности, передает сайт Кремля.

«Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года», — сказал глава оборонного ведомства.

В ходе совещания Белоусов также заявил, что возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире. Глава Минобороны подчеркнул, что планы Вашингтона существенно повышают уровень военной опасности России.

Помимо этого, министр заявил, что считает целесообразным начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По словам Белоусова, такие мероприятия могут пройти на полигоне «Новая Земля».

Ранее Белоусов раскрыл планы США по созданию межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой.

