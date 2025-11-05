Белоусов заявил о планах США разместить ракеты, способные долететь до РФ за 6-7 минут

Белоусов: США хотят разместить в ФРГ ракеты, способные долететь до РФ за 6-7 минут

Соединенные Штаты Америки собираются разместить в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ракеты, способные долететь до Центральной России за 6-7 минут. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания российского президента Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности, передает сайт Кремля.

По словам главы ведомства, США в конце текущего года планируют принять на вооружение ракетный комплекс средней дальности «Дарк Игл». Он будет оборудован гиперзвуковыми ракетами с дальностью полета до 5,5 тысячи километров, уточнил министр.

«В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут», — сказал глава оборонного ведомства.

Заявление Белоусова прозвучало на фоне указа президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия. Глава Белого дома поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Ранее Белоусов предложил начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям.