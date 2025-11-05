На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов заявил о планах США разместить ракеты, способные долететь до РФ за 6-7 минут

Белоусов: США хотят разместить в ФРГ ракеты, способные долететь до РФ за 6-7 минут
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Соединенные Штаты Америки собираются разместить в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ракеты, способные долететь до Центральной России за 6-7 минут. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания российского президента Владимира Путина с  постоянными членами Совета Безопасности, передает сайт Кремля.

По словам главы ведомства, США в конце текущего года планируют принять на вооружение ракетный комплекс средней дальности «Дарк Игл». Он будет оборудован гиперзвуковыми ракетами с дальностью полета до 5,5 тысячи километров, уточнил министр.

«В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут», — сказал глава оборонного ведомства.

Заявление Белоусова прозвучало на фоне указа президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия. Глава Белого дома поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Ранее Белоусов предложил начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами