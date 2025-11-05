Белоусов оценил последствия возможного отказа США от моратория на ядерные испытания

Белоусов: отказ США от моратория на ядерные испытания разрушит стабильность мира

Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, стенограмма встречи приводится на сайте Кремля.

Министр подчеркнул, что возможные планы Соединенных Штатов по проведению ядерных испытаний существенно повышают уровень военной опасности России.

«Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке», — сказал Белоусов.

На этом же совещании Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По его словам, готовность сил и средств полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки.

В свою очередь Владимир Путин сообщил, что Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, однако примет меры, если другие участники соглашения, в частности США, решат возобновить проведение испытаний.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений Путина об успешном испытании ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

