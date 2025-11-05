На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предупредили о риске поставок ракет Taurus Украине

Джатрас: новым этапом эскалации может стать применение Taurus против России
Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Использование немецких дальнобойных ракет Taurus может стать следующим этапом эскалации конфликта на Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас.

Эксперт отметил, что Запад имеет множество других способов обострения ситуации, включая возможные провокации под чужим флагом.

«Мы всегда можем столкнуться с провокациями под чужим флагом. Что-то сейчас, вероятно, придумывает MI-6», — добавил Джатрас.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 ноября газета Handelsblatt писала, что власти Германии по-прежнему исключают передачу крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины.

23 октября президент России Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Украине на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

В свою очередь, журнал Military Watch Magazine писал о том, что Россия полагается на свое ядерное оружие для сдерживания дальнейшей эскалации военных действий Запада.

Ранее в России рассказали, как Зеленский стал рекламировать оружие Европы.

