СМИ сообщили, что Германия по-прежнему исключает поставки Taurus Украине

Handelsblatt: в ФРГ по-прежнему исключают передачу крылатых ракет Taurus Украине
true
true
true
close
Angelika Warmuth/Reuters

Власти Германии по-прежнему исключают передачу крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«Правительственные источники заявили, что поставка ракет Taurus пока не рассматривается», — говорится в материале.

В статье отмечается, что президент США Дональд Трамп также отказался от отправки Киеву американских ракет Tomahawk. По данным издания, отказ поставлять Taurus власти ФРГ попытались компенсировать решением увеличить финансовую помощь Украине в 2026 году на €3 млрд.

19 октября аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратил внимание, что тон заявлений Мерца о конфликте на Украине претерпел некоторые изменения после переговоров между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября.

Напомним, в ходе встречи канцлер Германии выразил уверенность, что Украине необходим мирный план. Эксперт отметил, что глава немецкого правительства не стал призывать передать Киеву новое оружие, включая ракеты Tomahawk и Taurus.

Ранее посол РФ в ФРГ рассказал, чем для Германии обернется передача ракет Taurus ВСУ.

