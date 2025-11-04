На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России резервистов смогут направить на спецсборы для защиты объектов

Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого резервистов смогут направить на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, в рамках спецсборов резервисты будут заниматься обеспечением защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. При этом подобные мероприятия будут проводиться только на территории региона проживания. Порядок организации сборов определит правительство России, следует из закона.

Также Путин подписал закон, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего года. Согласно документу, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

22 октября замглавы Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что резервистов, которых после принятия соответствующего закона планируют привлекать к защите объектов жизнеобеспечения, не станут подвергать мобилизации.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами