В России резервистов смогут направить на спецсборы для защиты объектов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого резервистов смогут направить на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, в рамках спецсборов резервисты будут заниматься обеспечением защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. При этом подобные мероприятия будут проводиться только на территории региона проживания. Порядок организации сборов определит правительство России, следует из закона.

Также Путин подписал закон, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего года. Согласно документу, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

22 октября замглавы Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что резервистов, которых после принятия соответствующего закона планируют привлекать к защите объектов жизнеобеспечения, не станут подвергать мобилизации.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.