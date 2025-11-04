В «Ростехе» заявили о планах сохранить второе место в мире по экспорту оружия

Стратегия развития Ростеха до 2036 года предполагает сохранение второго места России в рейтинге стран — экспортеров вооружений. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко, пишет ТАСС.

Он отметил, что непростая ситуация в мире не меняет стратегическую цель «Ростеха».

«В этом году Ростех утвердил новую Стратегию развития до 2036 года. <...> Второе место в мировом рейтинге стран - экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года», — говорится в сообщении.

До этого генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» к 2030 году намерен ежегодно выпускать до 20 самолетов Ил-114. Также планируется нарастить выпуск таких импортозамещенных самолетов, как Ту-214. Их производство будет увеличено до 10-20 самолетов в год, SJ-100 — до 20 самолетов, а МС-21 — до 36 единиц.

21 августа глава «Ростеха» заявлял, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10-15 лет.

