СМИ рассказали о плане ВС США против боевиков в Нигерии

Вооруженные силы (ВС) США могут нанести серию ударов по боевикам-исламистам на территории Нигерии при помощи беспилотников. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

В то же время заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что «администрация президента США Дональда Трампа готовит варианты возможных действий против Нигерии».

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

До этого президент США заявил, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. Он обратил внимание, что в республике уничтожают тысячи людей, исповедующих эту религию. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны ничего не грозит.

Ранее шеф Пентагона заявил о «подготовке к действиям» против Нигерии.