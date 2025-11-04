На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 25 беспилотников ВСУ уничтожили над территорией России

Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников в четырех регионах
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за несколько часов 26 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 13 БПЛА были уничтожены в Волгоградской области, семь — в Ростовской области, и по три дрона сбили в Белгородской и Воронежской областях.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на площадке электрической подстанции «Фроловская» произошло возгорание в результате падения обломков беспилотника. По его данным, никто не пострадал. На фоне атаки волгоградский аэропорт приостановил работу.

Вечером в понедельник губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, более 16 тыс. человек остались без электроэнергии в нескольких районах.

Ранее сообщалось, что ВСУ больше недели атакуют плотину Белгородского водохранилища.

