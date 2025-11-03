На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИТ рассказали, как залп «Булавы» в 2020 году шокировал зарубежных военных

Соломонов заявил, что пуск «Булавы» в 2020 году потряс вероятных противников
Министерство обороны России/РИА «Новости»

Генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов заявил, что залповый пуск ракет «Булава», проведенный в 2020 году, стал настоящим шоком для вероятных противников России. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Это был очень серьезный шок», — сказал Соломонов

Залповая стрельба ракетами «Булава» впервые состоялась в декабре 2020 года. Атомная подводная лодка проекта 955 «Борей» «Владимир Мономах» произвела пуск четырех ракет из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки успешно достигли цели.

Издание Express писало, что в Британии нарастает обеспокоенность в связи с решением президента России Владимира Путина о размещении ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии. В публикации также упоминается успешное применение «Орешника» 21 ноября прошедшего года для поражения крупного объекта военно-промышленного комплекса (ВПК) в городе Днепропетровске.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по военным целям на Украине.

