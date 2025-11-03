На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по военным целям на Украине

Минобороны: ВС РФ поразили места хранения и подготовки к запуску БПЛА на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах», — рассказали в ведомстве.

В заявлении уточняется, что в соответствующих операциях приняли участие расчеты ударных беспилотников и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ. Им содействовали оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Россия не бьет по гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее российские военные провели эвакуацию мирных жителей Красноармейска.

СВО: последние новости
