В Британии испугались «Орешников» в Белоруссии

В Британии нарастает обеспокоенность в связи с решением президента России Владимира Путина о размещении ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии. Об этом сообщает издание Express.

«Россия собирается разместить современную баллистическую ракету, способную поразить Великобританию», – говорится в аналитическом материале издания.

В публикации также упоминается успешное применение «Орешника» 21 ноября прошедшего года для поражения крупного объекта военно-промышленного комплекса (ВПК) в городе Днепропетровске.

Ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года, в ответ на соответствующую просьбу президента республики Александра Лукашенко.

В декабре 2024 года Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики новейших образцов российского вооружения, в том числе и ракетного комплекса «Орешник». В начале августа президент России сообщил о запуске серийного производства данного комплекса и о поступлении первого серийного образца в войска. Вопрос о его передаче Белоруссии предполагалось решить до конца текущего года, а специалисты уже провели предварительный выбор позиций для его размещения.

Ранее СБУ заявила об уничтожении «Орешника».