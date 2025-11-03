В Минобороны рассказали о сбитых над Белгородской областью беспилотниках

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что средства ПВО сбили два дрона самолетного типа в промежутке с 9:00 до 12:00 мск.

До этого в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили более 360 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Утром 3 ноября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи обнаружили и уничтожили 64 украинских дрона над российскими регионами. В Саратовской и Ростовской областях перехватили по 29 летательных аппаратов, в Волгоградской области — четыре, в Ставропольском крае и Белгородской области — по одному.

Как стало известно, одной из целей атаки беспилотников ВСУ стал нефтеперерабатывающий завод в городе Саратове. Telegram-канал «Белорусский силовик» опубликовал кадры, на которых запечатлены удары по предприятию. При этом в публикации подчеркивалось, что на объекте не зафиксировали значимых повреждений, так как «спасла антидроновая сеть».

Ранее в Самарской области решили создать спецподразделения для защиты от дронов.