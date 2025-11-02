На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин лично организовал совместное фото с военными в госпитале

На встрече с бойцами СВО в госпитале Путин помог организовать совместное фото
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве организовал с ними совместную фотографию. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите», — подсказывал российский лидер бойцам перед совместной фотографией в палате.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что все попадут в кадр, а снимок будет опубликован на официальном сайте президента, откуда можно будет его скачать в любое время.

Российский лидер посетил госпиталь 29 октября. Во время визита он поблагодарил военнослужащих за подаренные на его день рождения иконы со следами от пуль.

В ходе встречи Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается благоприятно для России. По его словам, Вооруженные силы РФ в зоне СВО сейчас обеспечивают безопасность страны на длительную перспективу. Путин добавил, что российские войска на всех участках фронта идут вперед и действуют активно.

Кроме того, президент сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически.

Ранее Путин сделал заявление о продолжении СВО.

