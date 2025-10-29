Путин привез сувениры в военный госпиталь

Президент России Владимир Путин привез в военный госпиталь сувениры для бойцов-участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

29 октября Путин побывал в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО. Во время визита он поблагодарил военнослужащих за подаренные на его день рождения иконы со следами от пуль.

«Я со своей стороны тоже приготовил для вас сувениры», — сказал президент, обращаясь к бойцам.

В ходе встречи Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается благоприятно для России. По его словам, Вооруженные силы РФ в зоне СВО сейчас обеспечивают безопасность страны на длительную перспективу. Путин добавил, что российские войска на всех участках фронта идут вперед и действуют активно.

Кроме того, президент сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически.

10 октября Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил, что два подарка на его день рождения имеют особую ценность — это иконы, которые спасли бойцов от пуль. Тогда президент России заявил, что пообщается с военнослужащими.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства хранит эти иконы дома.

Ранее Путин сделал заявление о продолжении СВО.