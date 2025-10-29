На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин привез сувениры в военный госпиталь

Путин привез в военный госпиталь сувениры для бойцов СВО
true
true
true
close
РИА Новости

Президент России Владимир Путин привез в военный госпиталь сувениры для бойцов-участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

29 октября Путин побывал в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО. Во время визита он поблагодарил военнослужащих за подаренные на его день рождения иконы со следами от пуль.

«Я со своей стороны тоже приготовил для вас сувениры», — сказал президент, обращаясь к бойцам.

В ходе встречи Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается благоприятно для России. По его словам, Вооруженные силы РФ в зоне СВО сейчас обеспечивают безопасность страны на длительную перспективу. Путин добавил, что российские войска на всех участках фронта идут вперед и действуют активно.

Кроме того, президент сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически.

10 октября Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил, что два подарка на его день рождения имеют особую ценность — это иконы, которые спасли бойцов от пуль. Тогда президент России заявил, что пообщается с военнослужащими.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства хранит эти иконы дома.

Ранее Путин сделал заявление о продолжении СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами