Жителей Туапсе предупредили об опасности атаки БПЛА

Бойко: средства ПВО сработали в Туапсинском муниципальном округе
Shutterstock/Ireshetnikov54

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Сергей Бойко.

«Работает ПВО (средства противовоздушной обороны — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Бойко рассказал, что все местные службы были приведены в состояние полной готовности. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

«Ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — отметил глава округа.

Он добавил, что отдельно оповестит об отмене опасности атаки дронов.

Утром 2 ноября министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над территорией страны сбили 164 украинских беспилотника. В частности, в Краснодарском крае перехватили 32 дрона.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в поселке Сосновый в Туапсинском муниципальном округе. Позже в Туапсе зафиксировали пожар на нефтеналивном танкере, который начался в результате падения фрагментов дронов.

Ранее в Белгородской области украинский БПЛА взорвался рядом с братьями-подростками.

