РИА Новости: в Сумской области ликвидировали наемников из Аргентины и Колумбии

В Сумской попал под удар пункт дислокации латиноамериканских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Ударом БПЛА «Герань-2» уничтожен пункт дислокации латиноамериканских наемников иностранного легиона Украины. Подтверждена ликвидация троих наемников из Аргентины и одного колумбийца», — уточнил источник.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали в зоне боевых действий американского наемника Боуэна Шардта, причастного к военным преступлениям в отношении жителей Курской области.

20 октября командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным «Джокер» заявил, что ВС РФ уничтожили на Харьковском направлении сотни иностранных наемников, сражавшихся на стороне украинской армии.

По его словам, было быстро принято решение и нанесен удар по противнику, когда тот этого не ожидал. В результате российские войска ликвидировали до 600 наемников, в том числе из Польши и Франции.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске.